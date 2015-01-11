Горожане возмущаются наглостью «дважды инвалида» на Land Cruiser

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser нарушил правила парковки, сообщают «Вести:Приморье».

Житель Владивостока стал очевидцем ситуации, которая обращает на себя внимание. Так, на одной из парковок у известного торгового центра, водитель дорогого автомобиля Toyota Land Cruiser занял сразу два парковочных места. Автор поста, который является инвалидом, не смог припарковать свою машину.

Да, всякое бывает. Подъехал, место было свободное только здесь. Вероятно, это не тот случай, когда можно списать все на свободные места и криво установленные машины. На фото видно, Cruiser занимает сразу два места, причем, места выделены для людей с ограниченными возможностями. Согласитесь, это ненормально. Да и знака, который говорит, что за рулем инвалид, не видно на внедорожнике.

Во Владивостоке действительно наблюдается явный дефицит парковочных мест. Но ведь стоит обращать внимание, как и где паркуешь машину.

Если кому-то действительно однажды не понравится такая ситуация, гражданин вправе позвонить в ГИБДД и сообщить о том, что автомобилист оставил машину на инвалидной парковке. За ним, как правило, присылается эвакуатор, а машина увозится на штраф стоянку.

Вот и стоит задуматься, стоит ли того, такая парковка.

В комментариях паблика многие негативно высказались в адрес водителя внедорожника.

«Встал рядом. Чтоб не выехал. И пошёл по своим делам», «иди на сайт гибдд и заполняй заяву, прикладывай фото, оставляй свои все данные, и может тогда станет легче», «Таких надо подпирать чтоб невыехал», «Ещё и на два места встал, бог парковки!», «Дважды инвалид», «Не помню в каком городе, видела надпись рядом со знаком парковки для инвалидов: «занимаешь мое место - забери мои болезни». Вот так вот! На полном серьезе, администрация разместила их для тех, кого не совесть, так хоть суеверие припугнёт», «Сразу на сайт гибдд кидать надо было».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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