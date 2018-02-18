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«Кадры жуткие, уже ничего не вернуть». Land Cruiser на скорости влетел в большегруз

«Кадры жуткие, уже ничего не вернуть». Land Cruiser на скорости влетел в большегруз

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке в районе Снеговой водитель Toyota Land Cruiser на внушительной скорости влетел в прицеп припаркованного большегруза, сообщают «Вести:Приморье». Водитель внедорожника скончался на месте.

Детали аварии выясняются.

«Кадры жуткие. Человека жаль, но вы конечно меня извините, но причём здесь фура? Давайте посмотрим правде в глаза, водитель джипа ехал явно не 60!!! На такой скорости крузак невозможно так разбить. Фура стоит под фонарями, её видно. Водитель сам виноват к сожалению, что так вышло. Соболезную родным!», «Там всегда они стоят, на пол дороги раскорячившись», «Нужно запретить там парковать большегрузы вдоль дороги, их ночью действительно не видно, это очень опасно», «Блин человека жалко, куда спешить, жизнь одна».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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