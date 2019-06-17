«После такого не выживают»: Микроавтобус на скорости влетел под большегруз

Во Владивостоке в районе улицы Снеговой произошло страшное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

В аварии не удалось выжить воителю микроавтобуса. Он получил серьезные травмы. В обстоятельствах происшествия разбираются уполномоченные органы. В паблике отмечается, фура была припаркована.

Серьёзное ДТП на Снеговой 42, Toyota LiteAce на полном ходу влетел в прицеп стоящего на обочине большегруза. В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Стоит отметить, что это далеко не первое смертельное ДТП на Снеговой, когда водители врезаются в "брошенные" на обочине фуры. В прошлом году в аналогичном ДТП погиб водитель Toyota Land Cruiser

, пишет автор поста.

Многие в комментариях паблика отметили, скорее всего водитель микроавтобуса не соблюдал скоростной режим, что и привело к таким трагическим последствиям.

Детали ДТП уточняются.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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