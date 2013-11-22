Сегодня, 09:15
Массовая авария во Владивостоке поразила воображение очевидцев
Во Владивостоке произошла авария с участием трех автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».
Воскресным вечером водитель за рулём Toyota Mark II выехад на встречную полосу. Все произошло в районе ДСК. Очевидцы предполагают, водитель был пьян.
Toyota Mark ll не справился с управлением в районе остановки ДСК. Выехал на встречную полосу, где была Toyota Aqua. Произошло столкновение. Mark отлетел в припаркованный грузовик. И пострадавшие есть... Пассажиры Aqua,
пишет автор поста в паблике ak_vdk.
Детали аварии уточняются.
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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