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Массовая авария во Владивостоке поразила воображение очевидцев

Массовая авария во Владивостоке поразила воображение очевидцев

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке произошла авария с участием трех автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Воскресным вечером водитель за рулём Toyota Mark II выехад на встречную полосу.  Все произошло в районе ДСК. Очевидцы предполагают, водитель был пьян.

Toyota Mark ll не справился с управлением в районе остановки ДСК. Выехал на встречную полосу, где была Toyota Aqua. Произошло столкновение. Mark отлетел в припаркованный грузовик. И пострадавшие есть... Пассажиры Aqua,

пишет автор поста в паблике ak_vdk.

Детали аварии уточняются.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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