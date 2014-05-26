Серьезное ДТП на трассе: авто «летал» из стороны в сторону после столкновения (фото)

Вечером во Владивостоке в районе улицы Маковского произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Участниками происшествия стали несколько автомобилей. Очевидцы поясняют, Toyota Aqua двигалась по средней полосе, Toyota Mark II по крайней правой.

Внезапно перед Mark II с развязки появился неизвестный автомобиль, водитель Mark, пытаясь избежать столкновения, зажал педаль тормоза, его бросило на Aqua, а затем в отбойник.

Седан получил серьёзные повреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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