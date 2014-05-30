Toyota Aqua устроила кульбит с переворотом во Владивостоке
В ночь на 2 января в районе улицы Комсомольской, 13 во Владивостоке перевернулся автомобиль.
Как рассказывают очевидцы в соцсети, Toyota Aqua двигалась со стороны Первой речки, собиралась повернуть на Хабаровскую. Водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернуло на бок.
О пострадавших не сообщается.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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