Toyota Aqua устроила кульбит с переворотом во Владивостоке

В ночь на 2 января в районе улицы Комсомольской, 13 во Владивостоке перевернулся автомобиль.

Как рассказывают очевидцы в соцсети, Toyota Aqua двигалась со стороны Первой речки, собиралась повернуть на Хабаровскую. Водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернуло на бок.

О пострадавших не сообщается.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru