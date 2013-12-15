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Смертельное ДТП произошло на Русском острове

Смертельное ДТП произошло на Русском острове

Фото: newsvl.ru

Сегодня, 7 ноября, на Русском острове произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Belta не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Владивостоку, авария случилась около 13:00 на Русском острове. Водитель 1978 года рождения двигался со стороны города и в районе академии МЧС не справился с управлением и перевернулся.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие на место ДТП медики пытались спасти пострадавшего, однако он скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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