"Куча металлолома и колеса в небо": серьезное ДТП случилось во Владивостоке

Серьёзное ДТП произошло во Владивостоке по дороге от бухты Щитовой в сторону Фадеева. Водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и перевернулся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Подробности происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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