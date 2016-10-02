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"Куча металлолома и колеса в небо": серьезное ДТП случилось во Владивостоке
Серьёзное ДТП произошло во Владивостоке по дороге от бухты Щитовой в сторону Фадеева. Водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и перевернулся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
Подробности происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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