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Вчера, 19:07

Внедорожник врезался в дерево во Владивостоке

Внедорожник врезался в дерево во Владивостоке

Источник фото: "Экипажи ДПС"

ДТП случилось в районе дома по ул. Сахалинской, 8.

Водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и въехал в дерево, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

От прохождения медицинского освидетельствования рулевой отказался.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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