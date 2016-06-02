Сегодня, 12:04
Во Владивостоке на развязке Дальхимпрома столкнулись три автомобиля
ДТП случилось в районе развязки Дальхимпрома, - сообщает "Вести: Приморье".
Как рассказыают очевидцы, Lexus выезжал со второстепенной и столкнулся с Toyota Ist, который двигался по главной, от удара Ist отлетел в Mitsubishi Mirage.
Подробности происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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