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Подпорная стена раздавила два автомобиля во Владивостоке

Подпорная стена раздавила два автомобиля во Владивостоке

Фото: Экипажи ДПС, dps_vl125

Подпорная стена рухнула во Владивостоке в районе Дальхимпрома.

Как сообщают очевидцы, недавно отремонтированная подпорная стена на улице Снеговой, 64 упала и смяла два припаркованных автомобиля.

Напомним, мощный ливень сегодня с утра идет во Владивостоке. В городе затоплены улицы, грязевой сель сошел в нескольких районах краевого центра. На Тобольской в момент происшествия в машине находился мужчина, она получил травму спины и госпитализирован.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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