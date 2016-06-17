Подпорная стена раздавила два автомобиля во Владивостоке

Подпорная стена рухнула во Владивостоке в районе Дальхимпрома.

Как сообщают очевидцы, недавно отремонтированная подпорная стена на улице Снеговой, 64 упала и смяла два припаркованных автомобиля.

Напомним, мощный ливень сегодня с утра идет во Владивостоке. В городе затоплены улицы, грязевой сель сошел в нескольких районах краевого центра. На Тобольской в момент происшествия в машине находился мужчина, она получил травму спины и госпитализирован.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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