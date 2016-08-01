Оползень сошел на автопарковку во Владивостоке

Из-за мощного ливня, обрушевшегося сегодня, 27 августа, на Приморье, во Владивостоке оползень сошёл на автопарковку. Грязевой поток накрыл семь машин, припаркованных у подпорной стены возле дома на Тобольской, 16.

Аналогичное происшествие случилосьна улице Ладыгина. Сопка сползла на дорогу возле домов 17 и 19. К счастью, в этот момент никто не пострадал. Однако сель перегородил дорогу, машины с трудом объезжают аварийный участок. Собирается автопробка.

Напомним, ранее во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 так же из-за сильного ливня рухнула подпорная стена, похоронив под собой несколько автомобилей. Администрация Владивостока выплатила ущерб, нанесенный автовладельцам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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