Новости Видео Происшествия

Сегодня, 09:38
 

Оползень сошел на автопарковку во Владивостоке

Из-за мощного ливня, обрушевшегося сегодня, 27 августа, на Приморье, во Владивостоке оползень сошёл на автопарковку. Грязевой поток накрыл семь машин, припаркованных у подпорной стены возле дома на Тобольской, 16.

Аналогичное происшествие случилосьна улице Ладыгина. Сопка сползла на дорогу возле домов 17 и 19. К счастью, в этот момент никто не пострадал. Однако сель перегородил дорогу, машины с трудом объезжают аварийный участок. Собирается автопробка.

Напомним, ранее во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 так же из-за сильного ливня рухнула подпорная стена, похоронив под собой несколько автомобилей. Администрация Владивостока выплатила ущерб, нанесенный автовладельцам.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря