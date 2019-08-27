"Бесплатная мойка машин" во Владивостоке может дорого обойтись владельцам авто

Из-за сильного ливня сегодня, 27 августа, во Владивостоке потоки воды хлынули по косогору и вниз с подпорной стены на машины, припаркованные возле дома по улице Нейбута, 24. Видео данного происшествия попало в социальную сеть.

Бесплатная помывка автомобилей может дорого обойтись их владельцам. Ведь потоки грязной воды несут с собой и камни.

Напомним, сегодня в результате мощного ливня во Владивостоке затопило улицы, грязевым потоком залило семь автомобилей на улице Тобольской. В результате происшествия пострадал мужчина. Еще один сель сошел на улице Ладыгина и перекрыл дорогу для проезда.

В социальных сетях появляются все новые данные об аналогичных происшествиях. Так еще один грязевой сель сошел на Нейбута, 87. На улице Кузнецова, 54а с подпорной стены льется "водопад".

По прогнозу синоптиков, ливни с грозами будут идти в Приморье в течение двух дней. Местами ожидается выпадение до 200 мм осадков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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