"Бесплатная мойка машин" во Владивостоке может дорого обойтись владельцам авто
Из-за сильного ливня сегодня, 27 августа, во Владивостоке потоки воды хлынули по косогору и вниз с подпорной стены на машины, припаркованные возле дома по улице Нейбута, 24. Видео данного происшествия попало в социальную сеть.
Бесплатная помывка автомобилей может дорого обойтись их владельцам. Ведь потоки грязной воды несут с собой и камни.
Напомним, сегодня в результате мощного ливня во Владивостоке затопило улицы, грязевым потоком залило семь автомобилей на улице Тобольской. В результате происшествия пострадал мужчина. Еще один сель сошел на улице Ладыгина и перекрыл дорогу для проезда.
В социальных сетях появляются все новые данные об аналогичных происшествиях. Так еще один грязевой сель сошел на Нейбута, 87. На улице Кузнецова, 54а с подпорной стены льется "водопад".
По прогнозу синоптиков, ливни с грозами будут идти в Приморье в течение двух дней. Местами ожидается выпадение до 200 мм осадков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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