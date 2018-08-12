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Потоп: до 200 мм осадков прогнозируют в Приморье

Потоп: до 200 мм осадков прогнозируют в Приморье

В период 27 и 28 августа в Приморье местами пройдут очень сильные дожди, также возможны тропические ливни и грозы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода".

Как и сообщает народный синоптик, 27 августа днем на западные районы края выйдет атмосферный фронт и остановится, так как с востока ему преградит путь мощный антициклон. В Приморье начнется период очень неустойчивой погоды с сильными и локальными осадками. Такое явления очень опасно тем, что в одном месте может выпасть большое количество осадков, а в другом почти ничего. При встрече атмосферного фронта и воздушной массы антициклона есть большая вероятность обострения фронта, что вызовет выпадение местами опасного количество осадков и как следствие — локальное наводнение.

Основные осадки ожидаются на юго-западе края, немного меньше на юге края и на западе края и менее всего ожидается осадков на востоке края.

27 и 28 августа на юго-западе края, в западных и южных районах и местами в центральных районах Приморского края пройдут дожди, местами сильные и очень сильные дожди с общим количеством осадков от 20 до 200 мм и более за 24 часа. В Хасанском районе пройдут очень сильные дожди с количеством 50 — 150 мм и более за 24 часа. Основное ухудшение погоды в Приморье ожидается в ночь со вторника на среду. Дожди будут носить локальный характер. Местами возможны тропические ливни и грозы с количеством 50 — 100 мм и более за 3 часа и менее. Это может вызвать локальные наводнения. На остальной территории края пройдут дожди различной интенсивности, но чем дальше на восток, тем они будут менее вероятны!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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