Аномальные осадки накроют некоторые районы Приморья

Во второй половине дня 16 августа и в ночь на 17 августа в крае сохранятся дожди различной интенсивности. На юго-востоке края и на востоке края ожидается усиление осадков. Здесь пройдут дожди, временами сильные при сильном северо-восточном ветре. На восточном побережье ветер будет штормовой. На море будет сильный шторм.

Как сообщают "Вести:приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода, в ночь с 16 на 17 августа в Приморском крае сохранятся дожди, местами сильные. Местами возможны тропические ливни и грозы с количеством 50-100 и более за 3-6 часов. На восточном побережье сохранится очень сильный ветер, местами штормовой.

Днем 17 августа ожидается улучшение погоды. В течение дня основная зона осадков покинет Приморский край, но местами пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Температура воздуха днем +17 °С +23 °С на востоке края и +24 °С +29 °С на западе края и в центральных районах. Далее в Приморском крае ожидается неустойчивая погода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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