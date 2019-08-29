Предупреждение №1: Тропические дожди с грозами снова обрушатся на Приморье

Народный синоптик из Приморья предупреждает об опасном погодном явлении. 30 августа в Приморье местами пройдут очень сильные дожди, также возможны тропические ливни и грозы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода".

В некоторых районах ожидается выпадение большого количество осадков! Местами возможен резкий подъем уровня воды в реках и водоемах!

Как ранее сообщалось, в Приморье погоду определяет атмосферный фронт, который остановился над краем еще 27 августа. В данный момент фронтальный раздел ослабел, но завтра к вечеру он начнет двигаться на восток. При движении есть большая вероятность его обострения.

В связи с возможным обострением фронтального раздела ночью и днем 30 августа в Приморье объявляется предупреждение №1. В крае пройдут дожди, местами сильные и очень сильные дожди с общим количеством осадков от 20 до 100 мм и более за 12 часа. Дожди будут носить локальный характер. Местами возможны тропические ливни и грозы с количеством 50 мм и более за 3 часа и менее. Это может вызвать локальные наводнения.

При этом местами ожидается усиление ветра.

Температурный фонт по краю в пределах +15 °С +22 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]