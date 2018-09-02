Очень сильные дожди, возможны тропические ливни и грозы в Приморье

В ночь с 25 на 26 октября в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погоды. Пройдут дожди, местами сильные, а также возможны ливни и грозы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода".

25 октября к западным границам края подойдет холодный фронт. Сам по себе фронт не несет много влаги. Но в этот же период времени на японские острова выйдет южный циклон и приблизится тайфун BUALOI. На пути у этих циклонов будет находиться мощный антициклон. Часть очень влажной и теплой воздушной массы начнет перетекать на запад в Японское море и на Приморский край. Циклон вольется в систему фронтального раздела, который в это время будет проходить по Приморскому краю. Это вызовет резкое обострение фронтального раздела над Приморьем и образование волнового циклона возле побережья Приморского края. В связи с этим произойдет резкое ухудшение погоды, местами пройдут очень сильные дожди, возможны тропические ливни и грозы.

Днем 25 октября ожидается ухудшение погоды. В течение дня облачность будет увеличиваться, к вечеру до значительного. Дожди различной интенсивности начнутся на западе края и на востоке края. Затем осадки распространятся на всю территорию края. Ветер восточный умеренный до сильного, на побережье местами сильный. Температура воздуха днем 25 октября +6 °С +16 °С. Вечером произойдет столкновение воздушных масс и произойдет резкое обострение фронтального раздела. На западе края местами пройдут очень сильные дожди, также возможны тропические ливни и грозы.

При прохождении фронта местами возможны ливни и грозы с количеством 30-50 мм за 3-6 часов и менее. Это может вызвать резкий подъем уровня горных рек.

В ночь на субботу холодный фронт будет двигаться на восток, поэтому и зона сильных осадков тоже будет двигаться на восток. При прохождении фронта возле побережье Приморья произойдет зарождение волнового циклона, который будет двигаться на северо-восток вдоль восточного побережья края. Осадки в основном будут в виде дождя из-за переноса теплых воздушных масс с юго-востока, но на перевалах местами возможны смешанные осадки. Ветер умеренный до сильного, перемененных направлений. Температура воздуха ночью +4 °С +12 °С.

26 октября ожидается прекращение основных осадков и вслед за фронтом произойдет резкое похолодание. Также ожидается усиление северо-западного ветра. Местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и снега, на перевалах возможен кратковременный снег. На северо-востоке края пройдут сильные осадки в основном в виде дождя. Температура воздуха днем 26 октября от 0 °С до +12 °С. В воскресенье 27 октября ожидается солнечная и без осадков погода. При этом ночью будет очень холодно, на побережье еще и ветрено. Температура ночью от 0 °С -6 °С, местами до -12 °С, на побережье 0 °С +6 °С. День тоже будет прохладный: +4 °С +13 °С.

Далее в Приморье ожидается небольшое потепление. Однако ненадолго. Следующее ухудшение погоды в Приморском крае ожидается уже 29 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]