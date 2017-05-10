Похолодание и угрозу тайфуна "Лекима" прогнозирует Приморью "народный синоптик"

9 августа в крае сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди различной интенсивности. Только теперь на юге края облаков и осадков будет меньше и они будут носить кратковременный характер, а вот на севере края и в центральных районах осадков будет больше, - сообщает сообщает сайт "Маглипогода".

9 августа на севере края и местами в центральных и западных районах при обострении фронта местами пройдут тропические ливни и грозы с количеством 30 мм и более за 3 часа и менее. При грозах возможно резкое усиление ветра. Температурный фон понизится на большей части края и составит +15 °С +23 °С, но на западе края и на юго-западе края еще сохранится +24 °С +29 °С, а в Хасанском районе до +32 °С.

10 августа полярный фронт сдвинется на юг и временно ослабнет. Похолодает на всей территории Приморского края. Духота исчезнет. Температура воздуха днем составит всего +17 °С +27 °С. Сохранится переменная облачность, местами пройдут дожди различной интенсивности, возможно грозы.

Далее погода в Приморском крае будет зависеть от траектории тайфуна "Лекима". По предварительным данным "народного синоптика", сохраняется некая угроза выхода тайфуна Лекима на Приморский край.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]