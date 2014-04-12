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"Топлячок полыхнул?": автомобиль загорелся во Владивостоке
Автомобиль сгорел 23 декабря во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol_125rus, возгорание автомобиля произошло на улице Нейбута, возле дома №125.
В результате происшествия никто не пострадал.
Видео попало в социальную сеть.
"Топлячок полыхнул?", "Вполне возможно", - обсуждают видео пользователи Сети.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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