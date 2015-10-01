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Упрямство водителя "помойкомобиля" обсуждают пользователи соцсети

Упрямство водителя "помойкомобиля" обсуждают пользователи соцсети

Источник фото: "Экипажи ДПС"

Водитель упорно паркует свой автомобиль возле мусорных баков на улице Нейбута, 4 во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Машина мешает вывозу мусора. Жители пытаются вразумить хозяина транспорта не вполне стандартными методами, складируя мусор на капоте автомобиля. Однако, судя по всему, это совсем не смущает владельца, о чем свидетельствуют фотографии, выложенные в социальной сети.

"Помойкамобиль", ока не спустят колёса, видимо, так и будет стоять, не брезгуя", "Бак на крышу не пробовали поставить?!", "Пакет с отходами от креветки, главное условие - обязательно протекающий пакет, в район лобового где воздуховод", "Учить водителя - это всего лишь тактика, а стратегия - это необходимость строить многоэтажные парковки", - комментируют пользователи социальной сети.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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