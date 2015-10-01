Упрямство водителя "помойкомобиля" обсуждают пользователи соцсети

Водитель упорно паркует свой автомобиль возле мусорных баков на улице Нейбута, 4 во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Машина мешает вывозу мусора. Жители пытаются вразумить хозяина транспорта не вполне стандартными методами, складируя мусор на капоте автомобиля. Однако, судя по всему, это совсем не смущает владельца, о чем свидетельствуют фотографии, выложенные в социальной сети.

"Помойкамобиль", "Пока не спустят колёса, видимо, так и будет стоять, не брезгуя", "Бак на крышу не пробовали поставить?!", "Пакет с отходами от креветки, главное условие - обязательно протекающий пакет, в район лобового где воздуховод", "Учить водителя - это всего лишь тактика, а стратегия - это необходимость строить многоэтажные парковки", - комментируют пользователи социальной сети.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]