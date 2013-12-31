Новости Происшествия

Сегодня, 11:44
 

Жители Владивостока наказали водителя за неудачную парковку

Жители Владивостока наказали водителя за неудачную парковку

Фото: dps_vl.

На проспекте 100-летия, 178, соседи наказали водителя за парковку своего автомобиля возле мусорных баков. По сообщению очевидцев, "Краун" стоит там уже второй день и мешает вывозу мусора. На сигнализацию и записки водитель не реагирует, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Жильцы дома не могут подойти к бакам, чтобы выбросить отходы. Кроме того, к бакам не может подъехать техниках, чтобы вывезти мусор с территории дома.

Разгневанные жильцы дома высыпали бытовой мусор прямо на капот автомобиля. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести