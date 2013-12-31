Жители Владивостока наказали водителя за неудачную парковку
На проспекте 100-летия, 178, соседи наказали водителя за парковку своего автомобиля возле мусорных баков. По сообщению очевидцев, "Краун" стоит там уже второй день и мешает вывозу мусора. На сигнализацию и записки водитель не реагирует, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
Жильцы дома не могут подойти к бакам, чтобы выбросить отходы. Кроме того, к бакам не может подъехать техниках, чтобы вывезти мусор с территории дома.
Разгневанные жильцы дома высыпали бытовой мусор прямо на капот автомобиля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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