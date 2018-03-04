"Кирпичиком на лобовушку": очередной "мастер" парковки возмутил пользователей Сети
Житель Владивстока припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном тротуаре возле дома по улице Черемуховой, 9, - сообщает "Вести: Приморье". Соответствующее фото попало в социальную сеть, пользователи которой возмутились поступку водителя.
«Черёмуховая 9, под окнами есть парковочные места, но на тротуаре бросать машину интереснее", - сообщает Инстаграм-паблик dpscontrol_125rus.
При этом отмечается, что на фото попал именно хозяин авто.
"Почему есть люди, не думающие о ближнем? Это воспитание такое? А если мамочка с коляской пойдёт или инвалид или просто человек на костылях? Пожалуйста, люди, давайте уважать друг друга и думать не только о себе", "Кирпичиком на лобовушку😂", "Пацаны прибухнут местные разобьют стекло и положат фальшфейер , потом будет в инстаграмме истерить: помогите, кто видел, есть ли записи. Таких только так и учить", - комментируют поступок "мастера" парковки пользователи Сети.
Комментировать: