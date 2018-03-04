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"Кирпичиком на лобовушку": очередной "мастер" парковки возмутил пользователей Сети

"Кирпичиком на лобовушку": очередной "мастер" парковки возмутил пользователей Сети

Источник фото: dpscontrol_125rus

Житель Владивстока припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном тротуаре возле дома по улице Черемуховой, 9, - сообщает "Вести: Приморье". Соответствующее фото попало в социальную сеть, пользователи которой возмутились поступку водителя.

«Черёмуховая 9, под окнами есть парковочные места, но на тротуаре бросать машину интереснее", - сообщает Инстаграм-паблик dpscontrol_125rus.

При этом отмечается, что на фото попал именно хозяин авто.

"Почему есть люди, не думающие о ближнем? Это воспитание такое? А если мамочка с коляской пойдёт или инвалид или просто человек на костылях? Пожалуйста, люди, давайте уважать друг друга и думать не только о себе", "Кирпичиком на лобовушку😂", "Пацаны прибухнут местные разобьют стекло и положат фальшфейер , потом будет в инстаграмме истерить: помогите, кто видел, есть ли записи. Таких только так и учить", - комментируют поступок "мастера" парковки пользователи Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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