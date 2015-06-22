"Скрипите зубами дальше": водитель "Крузака" возмутил своим поступком пользователей Сети

Очередной "мастер парковки" оставил свой автомобиль прямо на пешеходном переходе в районе улицы Первой Морской во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

"1-ая Морская, и очередной "крутой" на пешеходном переходе", - сообщает подписчик Иснтаграм-паблика dpscontrol_125rus.

"Скрипите зубами дальше",

"Куда смотрят гаишники?",

"Он думает, что, если он на "Крузаке", то ему можно все",

"Таких пока не накажешь, они так и будут ставить везде",

"Живу рядом с таким переходом и часто разговариваю с такими парковщиками. Большинство переход просто не видит", - комментируют поступок водителя джипа пользователи Сети.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]