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"Скрипите зубами дальше": водитель "Крузака" возмутил своим поступком пользователей Сети

"Скрипите зубами дальше": водитель "Крузака" возмутил своим поступком пользователей Сети

Источник фото: dpscontrol_125rus

Очередной "мастер парковки" оставил свой автомобиль прямо на пешеходном переходе в районе улицы Первой Морской во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

"1-ая Морская, и очередной "крутой" на пешеходном переходе", - сообщает подписчик Иснтаграм-паблика dpscontrol_125rus.

"Скрипите зубами дальше",

"Куда смотрят гаишники?",

"Он думает, что, если он на "Крузаке", то ему можно все",

"Таких пока не накажешь, они так и будут ставить везде",

"Живу рядом с таким переходом и часто разговариваю с такими парковщиками. Большинство переход просто не видит", - комментируют поступок водителя джипа пользователи Сети.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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