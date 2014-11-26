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«Меня просто выкинули»: приморцы обсуждают увиденное на помойке
Жители Приморья пытаются понять, что произошло с водителем, и почему машина стоит у мусорных баков, закиданная отходами.
В Сети появились снимки разбитого автомобиля Toyota Prius, который стоит на улице Пушкинской рядом с мусорными контейнерами. Кто-то с иронией говорит, что ее просто выбросили за ненадобностью.
Однако, многие высказывают мнение, что водитель попал в аварию. Надеемся, что он просто ушел с места ДТП, исключая вероятности получения серьезных травм.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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