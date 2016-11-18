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Парковка на Луговой показала, почему скапливается мусор во дворах

Парковка на Луговой показала, почему скапливается мусор во дворах

Источник фото: dps.control

Очередной водитель, который припарковал машину у мусорных баков, лишил двор чистоты, сообщают «Вести:Приморье». Чем думал водитель, непонятно. Но стоит задуматься, так ли было необходимо парковаться именно у мусорных контейнеров, тем самым блокируя работу водителя специализированной машины.

В СМИ часто публикуют фото машин, которым «отомстили» специалисты ЖКХи горожане, которые не понимают таких водителей. Метод борьбы с такими парковщиками взяли на вооружение многие регионы. Это стало превращаться в тренд. Так, пакеты с мусором люди стали складывать на капоты неправильно припаркованных машин, или, еще интереснее, сотрудники коммунальных служб просто блокировали баками проезд водителям.

«Открою некоторым секрет, почему не забирают мусор на улице Луговая, 66», так пояснила автор фото, опубликованного в instagram dps.control.

Вот и получается, один хозяин авто смог на некоторое время изменить отношение горожан к работе управляющей компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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