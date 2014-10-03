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Во Владивостоке легковушка перевернулась на крышу
Сегодня, 11 мая, во Владивостоке возле дома по проспекту Красного Знамени, 135, водитель легковушки не справился с управлением, перелетел через недавно установленный бардюр, перевернулся и снёс мусорные баки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol_125rus.
Видео происшествия попало в социальную сеть.
О пострадавших не сообщается.
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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