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Крутой кульбит исполнил водитель легковушки во Владивостоке

Крутой кульбит исполнил водитель легковушки во Владивостоке

Источник фото: dpscontrol125rus

Серьезное ДТП случилось во Владивостоке. В районе остановки Поликлиника водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль исполнил сложный кульбит, и приземлился на крышу.

Видео происшествия попало в социальную сеть.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. 

Подробности происшествия уточняются.

 

Видео - dpscontrol125rus


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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