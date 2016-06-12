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Крутой кульбит исполнил водитель легковушки во Владивостоке
Серьезное ДТП случилось во Владивостоке. В районе остановки Поликлиника водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль исполнил сложный кульбит, и приземлился на крышу.
Видео происшествия попало в социальную сеть.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - dpscontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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