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Две дамы в алкогольном опьянении перевернули машину в Приморье
ДТП случилось в районе села Высокого в Черниговском районе Приморья, сообщает "Вести: Приморье".
Машина ехала со стороны Сибирцево. Водитель не справилась с управлением, и машина, устроив кульбит, перевернулась на крышу.
По данным dps_vl, в результате ДТП пострадали два человека.
Подробности уточняются.
Видео dps_vl
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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