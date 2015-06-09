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Две дамы в алкогольном опьянении перевернули машину в Приморье

Две дамы в алкогольном опьянении перевернули машину в Приморье

Источник фото: Экипажи ДПС

ДТП случилось в районе села Высокого в Черниговском районе Приморья, сообщает "Вести: Приморье".

Машина ехала со стороны Сибирцево. Водитель не справилась с управлением, и машина, устроив кульбит, перевернулась на крышу.  

По данным dps_vl, в результате ДТП пострадали два человека.

Подробности уточняются.

 

Видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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