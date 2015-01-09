Сегодня, 17:13
Во Владивостоке таксист не пропустил Camry, машина перевернулась
Авария произошла на Русском острове в районе остановке Вертодром, - сообщает "Вести: Приморье".
По словам очевидцев, автомобиль Toyoa Prius, принадлежащий таксомоторной компании "Максим", выезжал со второстепенной и не пропустил Camry. От удара машина перевернулась.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Подробности аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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