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Жестко и массово: к месту ДТП на Русской примчалась реанимация

Жестко и массово: к месту ДТП на Русской примчалась реанимация

Источник фото: @AK_VDK

Во Владивостоке на улице Русской произошла массовая авария, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы сообщили, что водитель Mazda Demio при повороте налево не пропустил Toyota Harrier. От удара Harrier отлетел в Subaru Forester, а Demio в Fielder. Отмечается, что в аварии пострадал водитель Demio.

Подробности случившегося устанавливаются.

«Такая маленькая машинка, а людям ... сильно. Пятница испорчена», «Проклятый перекресток», «А говорят, что девушки самые аккуратные водилы», «Как дождь так всплеск рукожопия».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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