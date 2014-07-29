Сегодня, 17:24
Жестко и массово: к месту ДТП на Русской примчалась реанимация
Во Владивостоке на улице Русской произошла массовая авария, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы сообщили, что водитель Mazda Demio при повороте налево не пропустил Toyota Harrier. От удара Harrier отлетел в Subaru Forester, а Demio в Fielder. Отмечается, что в аварии пострадал водитель Demio.
Подробности случившегося устанавливаются.
«Такая маленькая машинка, а людям ... сильно. Пятница испорчена», «Проклятый перекресток», «А говорят, что девушки самые аккуратные водилы», «Как дождь так всплеск рукожопия».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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