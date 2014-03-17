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Машину с трупом в салоне нашли на кладбище в Приморье

Машину с трупом в салоне нашли на кладбище в Приморье

Источник фото: dpskontrol125rus

В районе Романовки на 55 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный водитель Mazda Demio не справился с управлением и съехал в кювет, врезавшись в ограждение кладбища.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Большекаменский", 46-летний водитель с места аварии скрылся. От полученных травм 35-летний пассажир скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи.

Позже в дежурную часть МО МВД России «Большекаменский» обратился 42-летний житель села Романовка с сообщением об угоне машины марки Mazda Demio.

В ходе разбирательства выяснилось, что сосед заявителя угнал автомобиль, после чего отправился к своему другу. Вместе приятели ехали на чужой автомашине. Произошла автоавария. Спровоцировавший ДТП мужчина, также получивший серьезные травмы, скрылся с места происшествия. Его тело обнаружили в 800 метрах от места автоаварии около дома № 37 по улице Пролетной.

Полицейские установили, что ранее судимый гражданин управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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