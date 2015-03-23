Водитель погиб в ДТП на скользкой дороге

Автомобиль слетел с трассы в районе 141-го км автодороги Артём-Находка-порт Восточный, сообщает "Вести: Приморье".

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 141 км автодороги Артём-Находка-порт Восточный.

На место происшествия прибыли наряд дорожно-патрульной службы, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники МЧС.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Находки в направлении порта Восточный, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в правый кювет с последующим опрокидыванием, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В результате автоаварии водитель ВАЗа получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Водительский стаж погибшего составил 23 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году мужчину не привлекали.

ДТП произошло в светлое время суток, на участке с мокрым асфальтовым покрытием.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством. Назначено проведение ряда исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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