Непогода собирает жертвы: тяжелая авария на трассе А-370





В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 303 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе УМВД.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков, следственно-оперативная группа отдела полиции.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Волга Сайбер, двигаясь в районе 303 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом Вольво. После удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате автоаварии 34-летний мужчина получил тяжелые травмы.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru