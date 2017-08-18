Новости Общество Происшествия

Вчера, 22:19
2

Непогода собирает жертвы: тяжелая авария на трассе А-370

Непогода собирает жертвы: тяжелая авария на трассе А-370

Фото: @dps_vl125


В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 303 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе УМВД.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков, следственно-оперативная группа отдела полиции.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Волга Сайбер, двигаясь в районе 303 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом Вольво. После удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет.  

В результате автоаварии 34-летний мужчина получил тяжелые травмы.


 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 2

  • Татьяна / Вчера, 23:22
    № 2  
     

    Он скончался!!!!!!!!!!!!

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]

  • Татьяна / Вчера, 23:22
    № 1  
     

    Он скончался !!

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]



    • Восток 24: Наши вести









    Отдых у моря