Вчера, 22:19
Непогода собирает жертвы: тяжелая авария на трассе А-370
В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 303 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе УМВД.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков, следственно-оперативная группа отдела полиции.
По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Волга Сайбер, двигаясь в районе 303 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом Вольво. После удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет.
В результате автоаварии 34-летний мужчина получил тяжелые травмы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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