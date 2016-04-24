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«Да, жестко»: детали автомобилей разбросало по дороге

«Да, жестко»: детали автомобилей разбросало по дороге

Два автомобиля столкнулись на Фадеева, сообщают «Вести:Приморье». Toyota Prius и Toyota Vitz столкнулись в районе перекрестка улицы Фадеева и спуска на базу Росбакалеи.

Вероятнее всего, в этой аварии виновным признают водителя Prius. Так, по фото присланному постоянным подписчиком whatsapp «Вести:Приморье», можно предположить, что он поворачивал налево. Тем самым, пересек дорогу водителю Vitz.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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