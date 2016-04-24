Сегодня, 11:42
«Да, жестко»: детали автомобилей разбросало по дороге
Два автомобиля столкнулись на Фадеева, сообщают «Вести:Приморье». Toyota Prius и Toyota Vitz столкнулись в районе перекрестка улицы Фадеева и спуска на базу Росбакалеи.
Вероятнее всего, в этой аварии виновным признают водителя Prius. Так, по фото присланному постоянным подписчиком whatsapp «Вести:Приморье», можно предположить, что он поворачивал налево. Тем самым, пересек дорогу водителю Vitz.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: