Маленький ребенок пострадал в ДТП в Уссурийске. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Автопатруль", "Ниссан" двигался по главной полосе, а водитель "Хонды" выезжал со второстепенной и не пропустил "Ниссан".

В результате столкновения пострадал маленький ребёнок, который находился в салоне CR-V.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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