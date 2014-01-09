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Вчера, 17:17

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Уссурийске

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Уссурийске

Источник фото: "Автопатруль"

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Уссурийске. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Автопатруль", "Ниссан" двигался по главной полосе, а водитель "Хонды" выезжал со второстепенной и не пропустил "Ниссан".

В результате столкновения пострадал маленький ребёнок, который находился в салоне CR-V. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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