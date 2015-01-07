«Битва гибридов» на Горшкова: в массовом ДТП пострадала пассажирка авто

Во Владивостоке на улице Адмирала Горшкова, 4 произошло массовое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобиль Geely MK Cross выезжал со второстепенной и не пропустил Prius. От удара машина отлетела в припаркованные Honda Insight и Toyota Aqua. В аварии пострадала пассажирка Toyota Prius.

«Там выезжая со второстепенной из-за припаркованых авто невозможно увидеть, есть ли кто на главной. И сколько просили жильцов не парковать так авто, бесполезно. Приходится выезжать "в слепую". А как всегда те, кто на главной, завидев морду медленно высовывающейся из второстепенки авто никогда не уступят, они ж на главной. Ну и результат на лицо. Это далеко не первая авария на этом месте. Да ещё и автобусы рейсовые там постоянно разворачиваются, ещё более усугубляя дорожную обстановку», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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