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«Подстава, говорю вам, подстава»: в Сети обсуждают, кто виноват в ДТП
Во Владивостоке в районе улицы Луговой произошла авария, участниками которой стали два автомобиля - Mitsubishi Libero и Toyota Prius, сообщают «Вести:Приморье».
В паблике dps_vl горожане обсуждают, кто стал виновником ДТП. Есть мнение, что это работали автоподставщики.
ДТП на Луговой, 91. Mitsubishi Libero двигался по главной и врезался в Toyota Prius, который выезжал со второстепенной
, пишет автор поста.
Детали аварии уточняются.
«Налип либеро».
«Я слышал, как они поцеловались, там такой дур дом был».
«ПАТСТАВА, ГОВОРЮ ВАМ, ПАТСТАВА».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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