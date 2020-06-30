«Подстава, говорю вам, подстава»: в Сети обсуждают, кто виноват в ДТП

Во Владивостоке в районе улицы Луговой произошла авария, участниками которой стали два автомобиля - Mitsubishi Libero и Toyota Prius, сообщают «Вести:Приморье».

В паблике dps_vl горожане обсуждают, кто стал виновником ДТП. Есть мнение, что это работали автоподставщики.

ДТП на Луговой, 91. Mitsubishi Libero двигался по главной и врезался в Toyota Prius, который выезжал со второстепенной

, пишет автор поста.

Детали аварии уточняются.

«Налип либеро».

«Я слышал, как они поцеловались, там такой дур дом был».

«ПАТСТАВА, ГОВОРЮ ВАМ, ПАТСТАВА».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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