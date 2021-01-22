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На ровном месте: «Жук» не успел пролететь перекресток во Владивостоке

На ровном месте: «Жук» не успел пролететь перекресток во Владивостоке

Во Владивостоке произошла авария, участниками которой стали два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Авария на перекрёстке улиц Кирова - Енисейская попало в объектив камеры видеорегистратора. Дорогу не поделили Toyota Surf и Nissan Juke.

В комментариях паблика dps_vl отмечают, авария произошла на «ровном» месте. Водитель «жука», по всей видимости, не знал об установленном знаке «Уступи дорогу». Горожане утверждают, Surf шел по главной. Однако есть и такие мнения, что водитель внедорожника мог бы притормозить и уступить, тем самым исключить столкновения.

«И главное оба напролом прут , невнимательных много, хоть ты и на главной, смотреть надо! На белом авто походу женщина за рулём!».

«На ровном месте».

«Мог бы и пропустить».

«*** всегда думают что если дорога идёт прямо то она главная».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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