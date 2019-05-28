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С администрации Владивостока взыскали ущерб, причиненный падением подпорной стены на Ладыгина

С администрации Владивостока взыскали ущерб, причиненный падением подпорной стены на Ладыгина

В Ленинском районном суде Владивостока расматривалось дело по взысканию с администрации города ущерба, причинённого владельцам автомашин в результате падения подпорной стены на улице Ладыгина.

Напомним, это произошло 27 мая текущего года. В тот день во Владивостоке бушевала стихия: прошел сильнейший ливень с порывами ветра. Из-за потоков воды на ул. Ладыгина на припаркованные автомобили обрушились бетонные блоки опорной стены и лестница.

К счастью жертв тогда удалось избежать.

Суд вынес решение. Ущерб взыскан, - сообщает dps.control.
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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