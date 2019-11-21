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В мэрии Владивостока опровергли информацию об обрушении подпорной стены на улице Котельникова

В мэрии Владивостока опровергли информацию об обрушении подпорной стены на улице Котельникова

Фото: Vl.ru

Информация по обрушению подпорной стены на улице Котельникова является недостоверной, - сообщает "Вести: Приморья".

По сообщению управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, подрядная организация ООО «Атланта» ночью проводила работы по отведению грунтовых вод от подпорной стены. Для обеспечения водоотвода потребовалась прокладка труб через всю проезжую часть. Из-за сложности работ выполнить весь необходимый комплекс мер подрядчик за ночью не успел, работы растянулись до утра.

По состоянию на 9 часов работы завершены и движение открыто.

В ближайшее время подрядчик обязан восстановить разрушенное асфальтовое покрытие дороги.

Ранее очевидцы сообщили, что на Котельникова произошло обрушение нескольких блоков подпорной стены.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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