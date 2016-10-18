Во Владивостоке готовятся отремонтировать еще одну подпорную стену

Во Владивостоке ищут подрядчика на работы по ремонту подпорной стены в районе дома № 73 по улице Светланской, сообщают «Вести:Приморье».

Ремонтные работы начнутся с разборки мелкоблочных стен. Далее предстоит выполнить работы по устройству фундамента и железобетонной стены. После этого подпорную стену облицуют гранитными плитками. Последний этап работ – благоустройство прилегающей территории. Об этом уточнили в городском управлении дорог и благоустройства. Выполнить работы по ремонту подпорной стены необходимо до 15 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]