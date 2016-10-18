Новости Общество
Сегодня, 17:39

Во Владивостоке готовятся отремонтировать еще одну подпорную стену

Во Владивостоке готовятся отремонтировать еще одну подпорную стену

Во Владивостоке ищут подрядчика на работы по ремонту подпорной стены в районе дома № 73 по улице Светланской, сообщают «Вести:Приморье».

Ремонтные работы начнутся с разборки мелкоблочных стен. Далее предстоит выполнить работы по устройству фундамента и железобетонной стены. После этого подпорную стену облицуют гранитными плитками. Последний этап работ – благоустройство прилегающей территории. Об этом уточнили в городском управлении дорог и благоустройства. Выполнить работы по ремонту подпорной стены необходимо до 15 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме