Подпорную стену на Светланской, 207 возведёт новый подрядчик

Администрация Владивостока заключит контракт с новым подрядчиком, который займётся возведением подпорной стены в районе дома № 207 на улице Светланской. С компанией, которая должна была выполнить ремонт в прошлом году, контракт расторгли и включили организацию в реестр недобросовестных поставщиков, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Новому подрядчику предстоит провести подготовительные работы, залить фундамент и возвести новую опорную конструкцию. После окончания строительных работ на объекте будет восстановлено благоустройство.

«С прошлым подрядчиком контракт был расторгнут за неисполнение работ в установленный срок. Компания «Прайд» включена в реестр недобросовестных поставщиков», – прокомментировали в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Новому подрядчику предстоит возвести новую подпорную стену из блоков до 30 августа.

Отметим, что сейчас во Владивостоке капитально ремонтируют подпорные стены на Окатовой, 18, Володарского, 8, Ладыгина, 17 – 19а, проспекте Красного Знамени, 45 и Зои Космодемьянской, 7. В ближайшие дни подрядчики приступят к возведению опорных конструкций по обеим сторонам дороги на улице Олега Кошевого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]