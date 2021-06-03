Во Владивостоке на Олега Кошевого возведут две подпорные стены для укрепления откосов

Две новые подпорные стены возведёт на улице Олега Кошевого подрядная организация по заказу городской администрации. Работы проводят для укрепления откосов. На объект уже вышли строители, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Подрядной организации предстоит возвести подпорные стены по обеим сторонам дороги. По направлению в сторону Русского острова общая протяженность конструкции составит около 100 метров, на противоположной стороне – более 220 метров.

«Подпорные стены будут переменной высоты – до трех метров. Полностью провести все работы на обоих участках необходимо до 1 сентября. Работы проводятся под постоянным контролем наших специалистов», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

На объекте строители сейчас ведут работы по устройству матрацев Рено, после чего приступят к монтажу самой подпорной конструкции. Она будет выполнена из железобетонных блоков КБП.

К слову, сейчас в городе новые подпорные стены возводят также на Окатовой, 18, Володарского, 8, Ладыгина, 17 – 19а, проспекте Красного Знамени, 45 и Зои Космодемьянской, 7. В скором времени работы планируют начать и на Светланской, 207.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]