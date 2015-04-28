Новые подпорные стены возводят на Окатовой, Володарского, Ладыгина, проспекте Красного Знамени и Зои Космодемьянской

В краевой столице возводят новые подпорные стены на месте пришедших в негодность. Подрядные организации по заказу администрации Владивостока ведут работы на Окатовой, 18, Володарского, 8, Ладыгина, 17 – 19а, проспекте Красного Знамени, 45 и Зои Космодемьянской, 7, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Работы кипят на всех объектах. Самой большой станет конструкция в районе домов 17 – 19а на улице Ладыгина. Её возводят в рамках комплексного ремонта этой улицы, который проводится благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Общая длина новой подпорной стены составит чуть больше 550 метров с переменной высотой. Сейчас высота уже возведенного участка подпорной стены варьируется от 1,8 до 3 метров. Самым же высоким станет участок подпорной стены в районе остановки общественного транспорта, там она будет достигать 4,8 метра»,– прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Заливают фундамент и готовят армокаркас на улице Окатовой. Здесь в районе дома № 18 будет возведена подпорная стена протяженностью около 140 метров и высотой до 6 метров.

Готовят фундамент для возведения подпорной стены и на проспекте Красного Знамени, 45, а на улице Зои Космодемьянской, 7 работы подходят к концу. Здесь подрядчики возвели стену и сейчас завершают ремонт лестницы и восстановление благоустройства.

Ещё один объект – стена в районе дома № 8а на улице Володарского. После проведения ремонта ее прежний вид будет полностью восстановлен. Для этого на заводе в Екатеринбурге изготовят балясины и другие декоративные элементы.

«Все работы идут по графику. Каждый этап проводится под строгим контролем. Сейчас к работам приступает ещё один подрядчик. Он займётся возведением подпорных стен по обеим сторонам улицы Олега Кошевого», – добавили в городском управлении дорог и благоустройства.

Напомним, администрация Владивостока объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядной организации для капитального ремонта подпорной стены на Светланской, 207. Этот объект должны были сделать ещё в прошлом году, но мэрия столкнулась с недобросовестным подрядчиком. Он не смог выполнить обязательства в установленный срок. Контракт расторгнут, по решению Управления федеральной антимонопольной службы ООО «Прайд» включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]