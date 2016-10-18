При ремонте подпорной стены на Володарского, 8а полностью восстановят ее первоначальный облик

После проведения капитального ремонта подпорной стены в районе дома № 8а на улице Володарского будет полностью восстановлен её прежний вид. Для этого на заводе в Екатеринбурге будут изготовлены балясины и другие декоративные элементы, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что подрядная организация закажет новые декоративные элементы для подпорной стены. Балясины, шары, поручни и другие декоративные элементы будут аналогичны существующим здесь ранее.

Капитальный ремонт подпорной стены проводит ООО «Промстрой-ДВ». Специалисты отмечают, что компания зарекомендовала себя как добросовестный поставщик.

«Завершить все работы компании необходимо до 15 ноября. Такой срок связан с необходимостью индивидуального заказа и изготовления декоративных элементов. По имеющейся информации их изготовление и доставка могут занять до трёх месяцев», - добавили специалисты управления.

Пока на заводе будут заниматься изготовлением декоративных элементов, подрядная организация продолжает работы на объекте. Здесь уже проведены необходимые демонтажные работы, ведётся изготовление армокаркаса для его дальнейшего монтажа и омоноличивания подпорной конструкции. Фактурный слой стены будет аналогичный тому, что был здесь ранее.

Впереди также устройство водопропускных лотков, лестничных маршей, самой подпорной стены с восстановлением декоративных элементов и благоустройство территории.

Представители городской администрации совместно с представителями дома постоянно контролируют работы.

Напомним, что в этом году во Владивостоке также будут восстановлены подпорные стены на Окатовой, 18, проспекте Красного Знамени, 45, Светланской, 207 и по другим адресам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]