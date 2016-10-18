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Подпорную стену капитально отремонтируют на улице Окатовой

Подпорную стену капитально отремонтируют на улице Окатовой

Источник фото: vlc.ru

Рядом с домом № 18 на улице Окатовой во Владивостоке в этом году проведут капитальный ремонт подпорной стены. Администрация города уже объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядной организации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службе города.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что на месте старой и уже пришедшей в негодность подпорной конструкции будет возведена новая стена из монолитного железобетона. Длина конструкции составит порядка 140 метров, а высота -  до 6 метров.

«Подрядной организации предстоит демонтировать старую подпорную стену, провести необходимые подготовительные работы и возвести новую конструкцию. Контракт также предусматривает установку водоотводных лотков и мероприятия по восстановлению благоустройства. Все виды работ должны будут быть выполнены в соответствии с решениями, принятыми в проектной документации. Ход работ будет находиться на постоянном контроле», - сказали специалисты.

Завершить работы по возведению новой подпорной стены и восстановить благоустройство подрядчикам необходимо до конца августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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