Подпорную стену капитально отремонтируют на улице Окатовой

Рядом с домом № 18 на улице Окатовой во Владивостоке в этом году проведут капитальный ремонт подпорной стены. Администрация города уже объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядной организации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службе города.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что на месте старой и уже пришедшей в негодность подпорной конструкции будет возведена новая стена из монолитного железобетона. Длина конструкции составит порядка 140 метров, а высота - до 6 метров.

«Подрядной организации предстоит демонтировать старую подпорную стену, провести необходимые подготовительные работы и возвести новую конструкцию. Контракт также предусматривает установку водоотводных лотков и мероприятия по восстановлению благоустройства. Все виды работ должны будут быть выполнены в соответствии с решениями, принятыми в проектной документации. Ход работ будет находиться на постоянном контроле», - сказали специалисты.

Завершить работы по возведению новой подпорной стены и восстановить благоустройство подрядчикам необходимо до конца августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]