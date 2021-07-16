Новую подпорную стену возведут во Владивостоке

Администрация города уже объявила аукцион и ищет подрядную организацию, которая займётся строительством, сообщают «Вести:Приморье». Сроки определены. Планируется, что стену возведут до 22 сентября.

«Часть подпорной конструкции здесь пришла в негодность. Согласно условиям контракта необходимо смонтировать из железобетонных блоков новый участок подпорной стена протяженностью около 29 метров и высотой чуть больше четырёх метров», – рассказала Елена Кириллова, главный специалист городского управления дорог и благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]