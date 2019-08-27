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Сегодня, 10:05
 

Сопка сползла на дорогу во Владивостоке

Фото: dps_patrul

Мощный ливень сегодня, 27 августа, с утра идет во Владивостоке. Водой подмыло сопку на Ладыгина возле домов 17-19. Оползень сошел прямо на дорогу, по которой двигались автомобили. К счастью, водители мгновенно сориентировались в ситуации и обошлось без пострадавших. Видео данного происшествия попало в социальную сеть.

Между тем, на сопке прямо над обрывом стоят гаражи. Жители Владивостока опасаются, что если ливни не прекратятся, гаражи так же могут посыпаться вниз.

Напомним, еще один оползень сошел сегодня во Владивостоке на улице Тобольской. Там грязевым потоком повредило семь автомобилей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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