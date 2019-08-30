Сель сошел на железную дорогу возле села Романовка
На магистральный участок железной дороги у села Романовка в Шкотовском районе сошел грязевой сель. Путейцы вышли на расчистку.
Видео прислали в редакцию "Вести: Приморье" жители Романовки. Они сообщают, что движение поездов сейчас возможно только по одной колее.
Напомним, что уже вторые сутки ведутся работы по восстановлению движения на другом железнодорожном участке в Приморье - на ветке Барановский - Хасан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
28.08.2019 На хасанскую ветку ДВЖД сошёл сель - движение поездов на КНДР отменено
-
29.08.2019 Движение грузовых поездов в Хасан и КНДР планируют возобновить к вечеру
-
27.08.2019 Оползень сошел на автопарковку во Владивостоке
-
16.08.2017 Движение поездов на размытом паводком участке железной дороги в Приморье восстановлено
-
28.08.2019 В Безверхово селем вынесло окна в двухэтажке
-
12.12.2016 Участок дороги Романовка-Новонежино уложили в асфальт
Добавить комментарий