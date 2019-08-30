Сель сошел на железную дорогу возле села Романовка

На магистральный участок железной дороги у села Романовка в Шкотовском районе сошел грязевой сель. Путейцы вышли на расчистку.

Видео прислали в редакцию "Вести: Приморье" жители Романовки. Они сообщают, что движение поездов сейчас возможно только по одной колее.

Напомним, что уже вторые сутки ведутся работы по восстановлению движения на другом железнодорожном участке в Приморье - на ветке Барановский - Хасан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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