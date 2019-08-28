В Безверхово селем вынесло окна в двухэтажке

В селе Безверхово в Хасанском районе Приморья сошел сель. На пути грязевого потока оказался двухэтажный дом. Селем выбило все окна на первом этаже.

Видео прислали очевидцы на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Пока не известно, если ли пострадавшие. Ведь в доме в момент происшествия могли находиться люди.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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