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В Безверхово селем вынесло окна в двухэтажке

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

В селе Безверхово в Хасанском районе Приморья сошел сель. На пути грязевого потока оказался двухэтажный дом. Селем выбило все окна на первом этаже.

Видео прислали очевидцы на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Пока не известно, если ли пострадавшие. Ведь в доме в момент происшествия могли находиться люди.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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